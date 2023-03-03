Gazeteci Latif Şimşek’i darbeden sanığa 11 ay hapis cezası

Katıldığı televizyon programında yaşanan tartışma sonrası gazeteci Latif Şimşek’i darbettiği iddiasıyla yargılanan sanığın davasında karar çıktı. Mahkeme, sanık Emrah Topal’ı 2 ayrı suçtan toplamda 11 ay hapis cezasına çarptırdı.

Katıldığı bir televizyon programında yaşanan tartışma sonrası gazeteci Latif Şimşek’i darbettiği iddia edilen sanık Emrah Topal’ın 3 ayrı suçtan 5 yıla kadar hapis cezası talebiyle yargılandığı dava, karara bağlandı. İstanbul 32.Asliye Ceza Mahkemesinde görülen duruşmada, müşteki Latif Şimşek’in avukatı Yakup Oktay Aşçı ile sanık Emrah Topal’ın avukatı İsmail Işık hazır bulundu.

Duruşmada müşteki avukatı Aşçı, önceki beyanlarını tekrarladıklarını söyledi.

Sanık avukatı Işık ise beraat yönünden mütalaaya katıldıklarını ancak ceza yönünden katılmadıklarını belirterek, müvekkili hakkında lehe olan hükümlerin uygulanarak beraatına karar verilmesini talep etti.

11 ay hapis cezası

Alınan savunma ve beyanların ardından kararını açıklayan mahkeme, sanık Emrah Topal’ı "kasten yaralama" ve "hakaret" suçlarından toplamda 11 ay hapis cezasına çarptırdı.

Mahkeme ayrıca, sanığın üzerine atılı "tehdit" suçunu işlediğine dair kesin ve inandırıcı bir delil elde edilemediği gerekçesiyle beraatine karar verdi.

Olayın geçmişi

Demokrat Parti Genel Başkan Yardımcısı ve Ordu Milletvekili Cemal Enginyurt, 6 Ağustos günü katıldığı televizyon programında bir diğer konuk gazeteci Latif Şimşek ile tartışmıştı. Yayın sırasında sinirlenen Enginyurt, yerinden kalkarak Şimşek’in üzerine yürümüştü ve yaşanan tartışma nedeniyle yayına ara verilmişti. Tartışma devam ederken, Cemal Enginyurt ile birlikte kanala gelen ve resmi bir görevi bulunmayan şüpheli Emrah Topal, Şimşek’i darp etmiş ve çıkarıldığı nöbetçi hakimlik tarafından tutuklanarak cezaevine gönderilmişti.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca hazırlanan iddianamede, şüpheli Emrah Topal’ın "kasten yaralama", "tehdit" ve "hakaret" suçlarından toplam 1 yıl 1 aydan, 5 yıl 4 aya kadar hapis cezasına çarptırılması talep edildi.