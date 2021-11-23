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Aralarında HDP Eş Genel Başkanı Pervin Buldan’ın da aralarında bulunduğu 13 milletvekili hakkında 16 dokunulmazlık fezlekesi Meclis’e sunuldu.
Gazeteci Cemal Kaşıkçı’nın Suudi Arabistan Başkonsolusluğu’nda öldürülmesine ilişkin 26 firari sanığın yargılandığı davada mahkeme, Suudi Arabistan’da Kaşıkçı’nın öldürülmesine ilişkin soruşturma ve kovuşturma yapılıp yapılmadığının sorulm
Gazeteci Cemal Kaşıkçı’nın Suudi Arabistan Başkonsolusluğu’nda öldürülmesine ilişkin 26 firari sanığın yargılandığı davada mahkeme, Suudi Arabistan’da Kaşıkçı’nın öldürülmesine ilişkin soruşturma ve kovuşturma yapılıp yapılmadığının sorulmasını karar verdi. Mahkeme, kesinleşmiş karar var ise, kararın Türkiye’de mükerrer ceza almalarını engellemek için kendilerine gönderilmesini istedi.
Asayiş 23.11.2021, 11:09
Gazeteci Cemal Kaşıkçı’nın Suudi Arabistan Başkonsolusluğu’nda öldürülmesine ilişkin 26 firari sanığın yargılandığı davada mahkeme, Suudi Arabistan’da Kaşıkçı’nın öldürülmesine ilişkin soruşturma ve kovuşturma yapılıp yapılmadığının sorulmasını karar verdi. Mahkeme, kesinleşmiş karar var ise, kararın Türkiye’de mükerrer ceza almalarını engellemek için kendilerine gönderilmesini istedi.