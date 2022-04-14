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Gazeteci Cemal Kaşıkçı’nın nişanlısı Hatice Cengiz’in avukatı, Kaşıkçı cinayeti davasında yargılamanın durdurulmasına ve dosyanın Suudi Arabistan’a devredilmesine itiraz etti.
Gazeteci Cemal Kaşıkçı’nın nişanlısı Hatice Cengiz’in avukatı, Kaşıkçı cinayeti davasında yargılamanın durdurulmasına ve dosyanın Suudi Arabistan’a devredilmesine itiraz etti.
Asayiş 14.04.2022, 13:31
Gazeteci Cemal Kaşıkçı’nın nişanlısı Hatice Cengiz’in avukatı, Kaşıkçı cinayeti davasında yargılamanın durdurulmasına ve dosyanın Suudi Arabistan’a devredilmesine itiraz etti.