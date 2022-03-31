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Gazeteci Cemal Kaşıkçı cinayeti davasında savcı, dosyanın Suudi Arabistan’a devredilmesini talep etti. Mahkeme, talep konusunda Adalet Bakanlığı’ndan görüş sorulmasına karar verdi.
Gazeteci Cemal Kaşıkçı cinayeti davasında savcı, dosyanın Suudi Arabistan’a devredilmesini talep etti. Mahkeme, talep konusunda Adalet Bakanlığı’ndan görüş sorulmasına karar verdi.
Asayiş 31.03.2022, 11:24
Gazeteci Cemal Kaşıkçı cinayeti davasında savcı, dosyanın Suudi Arabistan’a devredilmesini talep etti. Mahkeme, talep konusunda Adalet Bakanlığı’ndan görüş sorulmasına karar verdi.