Gaz yüklü tanker devrildi, Sivas-Kayseri Karayolu trafiğe kapatıldı

Sivas-Kayseri karayolu Hanlı mevki’inde gaz yüklü tankerin devrilmesi sonucu yol araç ulaşımına kapatıldı.

Edinilen bilgiye göre kaza Sivas- Kayseri karayolunun 27. Kilo metresindeki Hanlı köyü civarında meydana geldi. Kazada, 26 GR 514 plakalı çekici tarafından çekilen 34 BMS 39 plakalı gaz yüklü tanker, Şarkışla’dan Sivas istikametine seyir halinde iken yol üzerinde yan yattı. Tankerde gaz sızıntısı olması nedeniyle yol her iki şeritte araç ulaşımına kapatıldı.