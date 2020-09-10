Gaz yerine frene bastı, dükkana girdi: 1 yaralı
BARTIN’DA MEYDANA GELEN KAZADA SÜRÜCÜ, FREN YERİNE GAZA BASINCA KULLANDIĞI OTOMOBİL BİR İŞ YERİNE GİREREK DURABİLDİ. KAZADA 1 KİŞİ HAFİF ŞEKİLDE YARALANDI.
Bartın’da meydana gelen kazada sürücü, fren yerine gaza basınca kullandığı otomobil bir iş yerine girerek durabildi. Kazada 1 kişi hafif şekilde yaralandı.
Kaza, Bartın kent merkezinde Şadırvan mevkisinde meydana geldi. 33 yaşındaki Z.K. isimli kadın, 34 TU 3148 plakalı aracı ile Kemer Köprü mevkisinden Piryamcılar Caddesi istikametine seyir halindeyken Şadırvan mevkisindeki virajda bir anlık dalgınlık sonucu fren yerine gaza bastı. Sürücüsünün gaza basmasıyla önce kaldırıma çıkan otomobil ardından yol kenarındaki kuruyemişçi dükkanına girerek durabildi. Bu sırada kuruyemişçide bulunan S.S. isimli vatandaş dükkan içinde sıkışarak ayağından yaralandı.
Yaralı S.S. sıkıştığı yerden polis ekiplerinin çalışması sonucu çıkarıldı ve 112 ekiplerince olay yerinde yapılan ilk müdahalesinin ardından Bartın Devlet Hastanesine kaldırıldı.
Polis otosuna alınan sürücü ise o anları büyük korku içinde izledi.
Kazaya ilişkin soruşturma başlatıldı.
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