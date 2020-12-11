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Gaz sızıntısı patlamaya neden oldu: 3 yaralı
Şanlıurfa’nın Haliliye ilçesine bir evde mutfak tüpünden sızan gazın alev alması sonucu meydana gelen patlamada 3 kişi yaralandı.
Asayiş 11.12.2020, 17:52
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Şanlıurfa’nın Haliliye ilçesine bir evde mutfak tüpünden sızan gazın alev alması sonucu meydana gelen patlamada 3 kişi yaralandı.
Edinilen bilgiye göre, Ahmet Yesevi Mahallesi’ndeki 3 katlı bir apartmanın 2’nci katında mutfak tüpünden sızan gazın alev alması sonucu patlama meydana geldi. Patlama sesini duyan mahalleli, içeride kalanları kurtarmaya çalıştı. Patlama ve sonrasında yaşanan yangın nedeniyle bölgeye çok sayıda ambulans, itfaiye ve polis ekibi sevk edildi. Alevlerin arasından çıkartılan 3 kişiden biri ambulansla hastaneye kaldırılırken 2 yaralı ise olay yerindeki ambulansta tedavi edildi.
İtfaiye ekiplerinin müdahalesiyle yangın söndürülürken, evdeki bir çok eşya kullanılamaz hale geldi.Olayla ilgili soruşturma devam ediyor.
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