Gaz pedalı takılı kalan otomobil 7 metrelik boşluktan aşağıya uçtu: 1 ağır yaralı

Kocaeli’nin Darıca ilçesinde bir akaryakıt istasyonunda gaz pedalı takılı kalan otomobil, duvardaki boşluktan sokağa düştü. Ters dönen otomobilden sürücü yara almadan kurtulurken, araçta yolcu olarak bulunan bir kişi ağır yaralandı.

Kaza, Kocaeli’nin Darıca ilçesi Bağlarbaşı Mahallesi Tuzla Caddesi üzerinde bulunan bir akaryakıt istasyonunda meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, 41 AGL 631 plakalı Wolkswagen marka otomobilin sürücüsü İ.K., akaryakıt istasyonunda durarak markete girdi. Alışveriş yaptıktan sonra tekrar aracına dönen sürücünün, otomobili çalıştırmasıyla birlikte hareket eden araç, duvardaki 7 metrelik boşluktan aşağıya yuvarlandı. Kaza sonrası ters dönen araçtan sürücü yara almadan kurtulurken, otomobilde yolcu olarak bulunan bir kişi yaralandı. Kazayı görenler durumu 112 Acil Çağrı Merkezi’ne bildirdi. İhbar üzerine adrese itfaiye, sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Kısa sürede adrese ulaşan itfaiye ekipleri, yaralı şahsı sıkıştığı otomobilden kurtarabilmek için çalışma başlattı. Ekiplerin çalışması sonrasında otomobilden kurtarılan yaralı sağlık ekiplerine teslim edildi. İlk müdahaleyi olay yerinde yapılan yaralı, daha sonra ambulansa alınarak tedavi edilmek üzere hastaneye kaldırıldı. Hastanede tedaviye alınan yaralının hayati tehlikesinin bulunduğu öğrenildi. Polis ekipleri kazayla ilgili inceleme başlattı.