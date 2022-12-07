Gaz kaçağı olan otomobil akaryakıt istasyonunda böyle patladı

Kayseri’nin Melikgazi ilçesinde bir akaryakıt istasyonunda gaz kaçağı bulunan otomobilde yakıt aldıktan sonra patlama meydana geldi. Patlama sonucu otomobil şoförü yaralanırken, akaryakıt istasyonundaki dehşet anları güvenlik kameralarına saniye saniye yansıdı.

Edinilen bilgiye göre, ilçeye bağlı Alpaslan Mahallesi Mustafa Şimşek Caddesi üzerinde bulunan bir akaryakıt istasyonunda meydana gelen olayda, Ertuğrul Yılmaz, 38 ED 533 plakalı otomobil ile gaz almak için istasyona geldi. Gaz aldıktan sonra aracına binen Ertuğrul Yılmaz, kontağa basınca patlama meydana geldi. Patlamanın ardından otomobilde yangın çıkarken, istasyon çalışanları yangını söndürdü. İhbar üzerine bölgeye polis, sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Vücudunun çeşitli yerlerinde 1 derece yanık oluşan Ertuğrul Yılmaz ambulansla hastaneye kaldırılarak tedavi altına alındı. Polis ekipleri de olayın meydana geldiği istasyonda ve otomobilde inceleme yaptı.

Dehşet anları kamerada

Öte yandan Ertuğrul Yılmaz’ın gaz aldıktan sonra aracına binmesi ve ardından patlamanın meydana gelmesi ile istasyon çalışanlarının otomobile müdahale etmesi saniye güvenlik kameralarına yansıdı.

(AG-