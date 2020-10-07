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Gayrimenkullerine el konulmasına karar verildi.

İstanbul 14. Ağır Ceza Mahkemesi, MİT tırlarının durdurulması davasında Can Dündar’ın kaçak sayılmasına ve kendisine ait gayrimenkullere el konulmasına karar verdi.

Asayiş 07.10.2020, 14:30
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Gayrimenkullerine el konulmasına karar verildi.
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