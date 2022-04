Gaspçıların yaşattığı dehşet kamerada... Bir kişi bıçaklayıp 2 cep telefonu gasp eden 3 zanlı tutuklandı

Adana’da 3 kişi, 2 kişinin cep telefonu gasp edip bir kişiyi yaralamaktan tutuklanırken, bu anlar an be an görüntülendi.

Edinilen bilgiye göre olay, 19 Nisan günü saat 19.30 sıralarında Yüreğir ilçesi Sinanpaşa Mahallesi’nde meydana geldi. İddiaya göre Fırat D. (20) ile kuzeni Baran D. (18), gezmek için Kuvayi Milliye Parkı’na gitti. Bankta oturan kuzenlerin yanına gelen Cengiz B. (20), Cemal A. (21), S.A. (17) ile E. B. (17), Fırat D. ile Baran D.’nin cep telefonlarını istedi. Fırat D. ile Baran D. cep telefonlarını vermeyince iki grup arasında tartışma çıktı. Tartışmanın kısa sürede kavgaya dönüşmesi üzerine Cengiz B., cebinden çıkardığı bıçakla Fırat D.’yi yüzünden ve boğazından yaraladı. Şüpheliler, Fırat D. ile Baran D.’nin cep telefonlarını alıp kaçtı. O anlar bölgedeki güvenlik kamerasına yansıdı.

Çevredekilerin ihbarı üzerine parka gelen sağlık görevlileri yaralı gence ilk müdahaleyi yapıp ardından hastaneye götürdü. Fırat D.’nin şikayeti üzerine Adana Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğüne bağlı Gasp Büro Amirliği ekipleri, şüphelilerin yakalanması için çalışma başlattı. Ekipler, Sinanpaşa Mahallesi’ndeki evlerine yapılan baskınlarda 4 şüpheliyi de gözaltına aldı. Şüphelilerden E. B.’nin evinde yapılan aramalarda ise gasp ettikleri cep telefonları ele geçirildi.

Emniyete götürülen şüpheliler, ifadelerinde suçlarını itiraf etti. İşlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerden Cengiz B., Cemal A. ile S.A. çıkarıldıkları mahkemece tutuklanırken, E. B. ise adli kontrol şartıyla tutuksuz yargılanmak üzere serbest bırakıldı. Cep telefonları ise sahiplerine teslim edildi.

