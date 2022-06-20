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Gaspçı polisin kovalamacası sonucu yakalandı

Samsun’da bir kişiyi bıçakla hafif şekilde yaralayarak cep telefonunu gasp edip kaçan yabancı uyruklu şahıs, polisin kovalamacası sonucu yakalandı.

Asayiş 20.06.2022, 18:50
Gaspçı polisin kovalamacası sonucu yakalandı

Samsun’da bir kişiyi bıçakla hafif şekilde yaralayarak cep telefonunu gasp edip kaçan yabancı uyruklu şahıs, polisin kovalamacası sonucu yakalandı.

Olay, İlkadım ilçesi Rasathane Mahallesi’nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, İlkadım İlçe Emniyet Müdürlüğü Suç Önleme ve Soruşturma Bürosu ekipleri devriye gezerken yabancı uyruklu bir şahsın yine yabancı uyruklu bir şahsı kovaladığı bilgisini alarak kaçan şahısların peşine düştü. Polisin durdurduğu Irak uyruklu M.K.A.A.K.(44), Irak uyruklu H.M.J.M.’nin (26) bıçakla kendisini elinden yaraladığını ve cep telefonunu gasp ettiğini söyledi. Bunun üzerine polis, telefonu gasp eden H.M.J.M.’nin peşine düştü. Şahıs kovalamaca sonucu gasp ettiği cep telefonu ile birlikte yakalanarak gözaltına alındı.

Olayla ilgili soruşturma devam ediyor.

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