Gasp suçundan 9 yıl hapis cezası bulunan şahıs Bolu’da yakalandı

Ankara’da karıştığı gasp olayından hakkında 9 yıl kesinleşmiş hapis cezası bulunan şahıs Bolu’da yakalanarak cezaevine gönderildi.

Edinilen bilgiye göre, Ankara’da karıştığı gasp olayından hakkında 9 yıl kesinleşmiş hapis cezası verilen Yunus Y. (38) için yakalama kararı çıkarıldı. Şahsın Bolu’da olduğunun tespit edilmesi üzerine Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri çalışma başlattı. Yunus Y., İzzet Baysal Caddesi’nde yürüdüğü sırada ekipler tarafından yakalanarak gözaltına alındı. İfadesi alınmak üzere emniyet müdürlüğüne götürülen şahıs, işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. Yunus Y., savcılıktaki ifadesinin ardından cezaevine gönderildi.