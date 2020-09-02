Gasp olayına evinin penceresinden tanık olan polis memuru müdahale ederken bıçaklandı

Kadıköy’de gece saatlerinde iki kişi, motosikletli kuryeyi sokak ortasında gasp etmeye çalıştı. Kuryenin gaspçılara direnmesiyle birlikte çıkan sesleri evinden duyan polis memuru aşağıya inip müdahale etmek istediği an bıçağın hedefi oldu. O sırada sitenin güvenlik görevlisini de kolundan bıçaklayan iki saldırgan olay yerinden hızla uzaklaştı. İhbar üzerine bölgeye çok sayıda polis ekibi sevk edildi.

Polis ve güvenlik görevlisi bıçaklı saldırganların hedefi oldu

Kadıköy, Merdivenköy Mahallesi, Seyhan Sokak’ta saat 04.00 sularında iki kişi tarafından gasp edilmek istenen motosikletli kuryeyi evinin penceresinden gören polis memuru ve sitenin güvenlik görevlisi gaspçılara müdahale etmek istedi. O sırada saldırganların çıkarttığı bıçağın hedefi olan güvenlik görevlisi C.G. ve polis memuru hafif şekilde yaralandı. Sesleri duyan çevredeki vatandaşların ve diğer site görevlilerin ihbarı üzerine bölgeye çok sayıda polis ve sağlık ekibi sevk edildi. Yaralanan güvenlik görevlisine ve polis memuruna ilk müdahale olay yerinde yapıldıktan sonra İstanbul Medeniyet Üniversitesi Göztepe Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne götürüldü. Durumlarının iyi olduğu öğrenilen güvenlik görevlisi ve polis memurunu bıçaklayan iki saldırgandan birisi kısa sürede ekipler tarafından yakalanırken bir diğerini yakalamak için çalışmalar devam ediyor. Esmer Akbakan isimli görgü tanığı ise yaşanan o anları şöyle anlattı, "Yarım saat önce baya bir bağrışma sesi geldi. Merak edip çıktık, polis arkadaşı ve güvenlik görevlisi arkadaşı bıçakladılar. Gasp yapmaya çalıştılar burada, güvenlikçi arkadaşlar da korumak için araya girince bıçaklayıp kaçtılar. Talihsiz bir olay yaşandı." ifadelerini kullandı.