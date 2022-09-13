Gasp çetesine film gibi operasyon: Kaçarken çatıda yakalandı

Beylikdüzü’nde silahlı gaspçılar, kaçırdıkları bir gece kulübü sahibinin çıplak görüntülerini çekip ailesinden 100 bin lira fidye istedi. 8 kişilik gasp çetesi film gibi bir operasyonla çökertilirken, kaçmaya çalışan çetenin bir üyesi özel harekat polisleri tarafından bir apartmanın çatısında yakalandı. Operasyon anı saniye saniye kameraya yansıdı.

Olay Beylikdüzü’nde saat 16 Mayıs’ta meydana geldi. İddiaya göre, silahlı gaspçılar bir gece kulübüne gelerek iş yeri sahibi M.A.’yı(35) kaçırarak Avcılar’da bir daireye götürdü. Hırsızlar iş yeri sahibinin ağabeyi ve ortayı Y.A’nın da 9 bin lirasını, altın kolyesini ve alyansını gasp etti. İşyeri sahibinin çıplak videolarını çeken gaspçılar, ailesinden 100 bin lira para talep etti. İhbar üzerine araştırma başlatan polis ekipleri, şüphelilerden Fesih E.’yi gözaltına aldı. Adliyeye sevk edilen Fesih E. tutuklanırken, polis ekipleri Bahçelievler’deki bir işyerinin kurşunlanması üzerine harekete geçti. Bu olayın ilk olayı gerçekleştirilenler aynı kişiler olduğu tespit edildi. Avcılar, Bağcılar ve Bahçelievler’deki adreslere operasyon yaptı. Özel harekat polislerinin de katıldığı operasyonda Yakup E., Fırat Ü, Rıdvan E., Kenan T, Murat A., Bünyamin E. ve Salahaddin K.’yı gözaltına aldı. Çetenin bir üyesi de kaçmaya çalışırken apartmanın çatısında yakalandı. Şüphelilerin suç kayıtlarının kabarık olduğu belirlendi. Filmleri aratmayan operasyonlarla gözaltına alınan şüphelilerin evlerinde arama yapıldı. Aramalarda 9 kilogram "skunk" adı verilen uyuşturucu madde, hassas terazi ve kaleşnikof silah ve mermiler ele geçirildi. Operasyon anı ise kameraya yansıdı.