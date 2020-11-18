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Gargara kullandı, alkollü çıktı: Ceza yiyen sürücü mahkemeye başvurdu

İstanbul’da bir sürücü, jandarma ekiplerinin alkolmetre ile yaptıkları kontrolde 134 promil alkollü çıkınca bin 228 TL trafik cezası kesildi. Ehliyetine el konulan sürücü gargara kullandığını iddia ederek soluğu mahkemede aldı. Yapılan kan testinde alkol çıkmayan sürücüsü ehliyetine tekrar kavuştu.

Asayiş 18.11.2020, 12:18 18.11.2020, 12:32
2007
Gargara kullandı, alkollü çıktı: Ceza yiyen sürücü mahkemeye başvurdu

Sarıyer Rumeli Feneri Mahallesi'nde otomobili ile ilerleyen vatandaş, jandarma ekipleri tarafından durduruldu. Yapılan kontrolde sürücüde 134 promil alkol tespit edildi. Sürücü alkol almadığını ağız gargarası kullandığını dile getirse de bin 228 lira trafik cezası kesilerek, ehliyetine 6 ay süreyle el koyuldu.

ÖDEDİĞİ CEZAYI VE EHLİYETİNİ GERİ ALDI

Ancak alkol kullanmadığı konusunda ısrarcı olan sürücü, hemen hastaneye giderek kan testi yaptırdı. Yapılan kan testinde alkol çıkmadı. Hastaneden aldığı alkol testi mahkemeye giden sürücü karara itiraz etti. İstanbul 1. Sulh Ceza Hakimliği tarafından görülen davada sürücünün itirazı haklı bulundu. Davayı kazanan sürücü ehliyetine kavuşurken, yatırdığı ceza ise iade edildi.

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