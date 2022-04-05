Garajdaki otomobil yangınının faili 13 yaşında 16 suç kaydı bulunan çocuk çıktı

Antalya’nın Manavgat ilçesinde, Cumartesi günü apartmanın altındaki garajda yanan otomobili 13 yaşındaki bir çocuğun yaktığı belirlendi. Ortaokul öğrencisi olduğu, 3-4 aydır okula devam etmediği belirlenen şüpheli D.C.A.’nın çoğu bisiklet hırsızlığı olmak üzere 16 suç kaydının olduğu ortaya çıktı.

Olay, Yukarı Pazarcı Mahallesi 4035 Sokak üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre; Kevser Şenol tarafından garaja park edilen ve 24 saat boyunca çalıştırılmayan 07 N 4299 plakalı otomobil, bir anda yanmaya başladı. İhbarın ardından olay yerine Antalya Büyükşehir Belediyesi İtfaiyesi Manavgat birimine bağlı ekipler geldi. Yangın ekipler tarafından söndürülürken, araç kullanılamaz hale geldi.

Yangının ardından itfaiye ekipleri ve Manavgat Emniyet Müdürlüğü Olay Yeri İnceleme ekipleri tarafından olay yerinde incelemelerde bulunulurken, Manavgat Emniyet Müdürlüğü Cumhuriyet Polis Karakolu Suç Araştırma Birimi çalışma başlattı. Çevredeki güvenlik kameralarını izleyen ekipler, yangın öncesi apartmanın önünden bisikletle geçen bir çocuğun, kısa bir süre sonra yaya olarak geldiğini, çevreyi kontrol ettikten sonra garaja girdiği, çocuğun çıkmasından birkaç dakika sonra ise aracın yanmaya başladığını belirledi.

Suç Araştırma Birimi ekipleri olayı gerçekleştiren kişinin 13 yaşındaki Suça Sürüklenen Çocuk D.C.A. olduğunu, ortaokul öğrencisi olan D.C.A.’nın 3-4 aydır okula devam etmediğini belirledi. Çoğunluğu bisiklet ve açıktan hırsızlık olmak üzere 16 suç kaydı bulunan ve mahkeme tarafından aranan D.C.A.’nın yakalanması için çalışmaların devam ettiği bildirildi.