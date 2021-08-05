Garajda çıkan yangında arabası, bahçe motoru, motosikleti ve 30 bin lirası kül oldu

Sakarya’nın Kaynarca ilçesinde evin garajında çıkan yangın neticesinde 1 hafif ticari araç 1 motosiklet 1 bahçe motoru ve araçta bulunan yaklaşık 30 bin lira kül oldu.

Yangın, Kaynarca ilçesi Arifağa mahallesinde Eyreltili Bayır Sokakta meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, Hilmi Kılıç’a ait evin garajında henüz belirlenemeyen bir sebepten dolayı yangın çıktı. Yangının haber verilmesi üzerine olay yerine itfaiye ve jandarma ekibi sevk edildi. Olay yerine gelen itfaiye ekipleri yangını kontrol altına alarak söndürürken garaj içerisinde alevlere teslim olan 1 hafif ticari araç 1 motosiklet 1 bahçe motoru ve araç içerisinde Hilmi Kılıç’ın hayvanlarını satarak elde ettiği yaklaşık 30 bin lira kül oldu. Jandarma olayla ilgili soruşturma başlattı.