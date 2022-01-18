Garajda çıkan yangın korku dolu anlara neden oldu

Bartın’da bir apartmanın garajında çıkan yangın korku dolu anlara neden oldu.

Yangın, Aladağ Mahallesi Çamlık Caddesi üzerindeki 3 katlı binanın bitişiğinde yer alan garajda çıktı. Yükselen dumanlar üzerine çevredekilerin ihbarıyla bölgeye çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi.

Bartın Belediyesi İtfaiye Müdürlüğüne bağlı ekiplerce müdahale edilen yangın uzun uğraşlar sonucu kontrol altına alınarak söndürüldü. Yangın sırasında rüzgarında etkisiyle büyüyen alev ve dumanlar itfaiye erlerine zor anlar yaşattı. Garajda bulunan otomobil yanarak kullanılamaz hale geldi. Garaj sahibi Şeref K. Yangın sırasında fenalaştı. 112 ekiplerince ilk müdahalesi olay yerinde yapılan Şeref K. Ambulansla hastaneye kaldırılarak tedavi altına alındı.

Yangının garajda bakılan kedilerin soğuk havada üşümemeleri için yakılan sobadan çıktığı iddia edildi.

Yangınla ilgili soruşturma başlatıldı.