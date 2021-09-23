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Garajda başlayan yangın çatıyı sardı

Karabük’ün Safranbolu ilçesinde 3 katlı evin yanındaki garajda çıkan yangın çatı katını sardı. Alevler bitişikteki binalara sıçramadan güçlükle söndürüldü.

Asayiş 23.09.2021, 22:16
Garajda başlayan yangın çatıyı sardı

Karabük’ün Safranbolu ilçesinde 3 katlı evin yanındaki garajda çıkan yangın çatı katını sardı. Alevler bitişikteki binalara sıçramadan güçlükle söndürüldü.

Olay, ilçeye bağlı Karıt Köyü Merkez Mahallesi’nde meydana geldi. Hasan Demirtaş’ın oturduğu üç katlı evin garajında bulunan odunlar henüz bilinmeyen bir nedenle yanmaya başladı. Kısa sürede büyüyen alevler daha sonra evin çatısına sıçradı. Alevleri fark eden vatandaşlar durumu bildirmesi üzerine olay yerine itfaiye ve su tankerleri sevk edildi. Yangın sırasında evde bulunan Demirtaş, eşi, kızı ve torunu son anda kurtuldu. Üç katlı evin çatısını saran yangın diğer katlara sıçramadan güçlükle kontrol altına alınarak söndürüldü. Maddi hasarın meydana geldiği yangınla ilgili Safranbolu Kaymakamı Mehmet Türköz, İl Özel İdaresi Genel Sekreteri Mehmet Uzun olay yerine gelerek bilgi aldı. Ekipler yangının çıkış nedeniyle ilgili inceleme başlattı.

Gazetecilere konuşan Hasan Demirtaş, "Pazardan geldik, yemek yiyorduk. Bir gürültü oldu. Torunuma dışarıya çıkıp bakmasını söyledim. Dede garaj yanıyor diye seslendi. İtfaiyeye aradık yangın buraya kadar geldi" dedi.

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