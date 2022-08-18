İzmir’in Buca ilçesinde, üstünde garaj kumandası görünümlü suikast silahıyla yakalanan zanlı tutuklandı.

Edinilen bilgiye göre, Buca İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, şüphelendikleri bir aracı durdu. Ekipler tarafından, otomobil sürücüsü S.Ç.’nin (32) yapılan üst aramasında, garaj kumandası görünümünde mermi atma özelliğine sahip bir suikast silahı bulundu. Daha önce suç örgütüne üye olmak suçundan 14 yıl cezaevinde kaldığı belirlenen zanlının, uyuşturucu ticareti suçundan arandığı ve silah ticareti gibi birçok suçtan kaydının bulunduğu tespit edildi.

Polis ekiplerince, zanlının üzerinde ele geçirilen 35 bin liraya da el konulurken, S.Ç., işlemlerinin ardından sevk edildiği mahkemece tutuklandı.