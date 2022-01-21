Gana’daki patlamada ölü sayısı 17’ye yükseldi

Gana’nın batısındaki maden kasabası Bogoso yakınlarında dün meydana gelen patlamada 17 kişinin hayatını kaybettiği, 59 kişinin ise yaralandığı açıklandı.

Gana’nın batısındaki maden kasabası Bogoso yakınlarında dün akşam saatlerinde patlayıcı madde yüklü kamyon ile bir motosikletin çarpışması sonucu büyük bir patlama meydana geldi. Gana Prestea Huni-Valley Belediye Başkanı Isaac Dasmani yaptığı açıklamada, “Hastanelerden aldığım verilere göre olayda 17 kişi hayatını kaybetti” ifadelerini kullandı. Yetkililer ayrıca patlamada 59 kişinin yaralandığını belirtirken, polis yaralıların hastaneye sevk edildiğini duyurdu.

“Gerçekten üzücü, talihsiz ve trajik bir olay”

Gana Devlet Başkanı Nana Akufo-Addo, ordunun ve Gana Afet Yönetim Dairesinin durumu kontrol altına almaya yardımcı olmak için acil durum çalışmalarında görevlendirildiğini açıkladı. Addo, patlama ile ilgili sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, “Gerçekten üzücü, talihsiz ve trajik bir olay” dedi.

Polis, kurtarma çalışmalarının devam ettiğini ve vatandaşlara bölgeden uzaklaşmaları gerektiğini bildirirken, bölge yakınındaki kasabalara patlamada evleri yıkılanlar için okul ve kiliselerini açma çağrısında bulundu.

Gana’da 2015 yılında başkent Akra’da bir gaz patlaması yaşanmış, olayda 150’den fazla kişi hayatını kaybetmişti. Geçtiğimiz ekim ayında ise yine Akra’da bir gaz patlamasında en az 1 kişi hayatını kaybederken, 1 kişi de yaralanmıştı.