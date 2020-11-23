Gamze’nin katil zanlısı için müebbet, delilleri gizlemeye çalışan sanık hakkında 5 yıla kadar hapis istendi

Isparta’da 23 yaşındaki Gamze Esgicioğlu’yu bıçaklayarak öldüren Hasan B. hakkında ‘kasten adam öldürme’ suçundan müebbet hapis, olay günü delilleri gizlediği ileri sürülen komşusu M.G. hakkında da 6 aydan 5 yıla kadar hapis istemiyle dava açıldı.

Isparta’da 13 Ekim’de evinde bıçaklanmış halde ölü olarak bulunan Gamze Esgicioğlu’nun ölümüne ilişkin sanık Hasan B. ile delilleri gizlediği ileri sürülen M.G. hakkında Isparta Cumhuriyet Başsavcılığı’nca iddianame hazırlandı. Isparta 1. Ağır Ceza Mahkemesi tarafından kabul edilen iddianamede olay günü Hasan B.’nin Gamze Esgicioğlu’ndan 300 TL para aldığı ve 3 arkadaşıyla bir mekanda alkol aldıktan sonra Esgicioğlu ile birlikte yaşadıkları aparta geri döndüğü ve aralarında tartışma yaşandığı belirtildi.

İddianamede olay anında bir çağrı merkezinde uzaktan çalışma sistemiyle mesaide olan Gamze Esgicioğlu’nun tartışma sırasında Hasan B. tarafından göğüs sağ üst bölgesinden bir kez bıçaklandığı ileri sürüldü.

“Aldattığını telefondaki mesajda gördüm"

İddianamede olaya ilişkin şu ifadelere yer verildi:

"Hasan B., olay sonrası karşı dairenin kapısını çalarak, komşusu M.G.’ye Gamze ile tartıştıklarını ve kanlar içerisinde olduğunu söyledi. İkili daha sonra birlikte Gamze’nin yanına geldi. Bu sırada Gamze ‘hastaneye gidelim’ dedi. Ancak Hasan B. ‘ne söyleyeceğiz’ diyerek 112 ekiplerini aramadı. Hasan B., diğer sanığa Gamze’nin kendisini aldattığını ve bu durumu telefonunda bir mesajla gördüğünü söyledi. Bir süre sonra Gamze, su isteyerek, ‘nefes alamıyorum’ dedi. M.G. bunun üzerine Hasan B.’den 112 sağlık ekiplerini aramasını istedi. Bu sırada ikili Gamze’nin kanlı taytını çıkararak, eşofman giydirdi. 112’yi arayan Hasan B., kız arkadaşının intihar ettiğini söyledi. Ambulansın olay anından yaklaşık 30-40 dakika sonra arandığı tespit edildi.”

İddianamede sanıklardan Hasan B. hakkında ‘kasten öldürme’ suçundan müebbet hapis, diğer sanık M.G.’nin ise suç delillerini gizleme, yok etme veya değiştirme" suçundan 6 aydan 5 yıla kadar hapsi istendi.

Olayın geçmişi

Gamze Esgicioğlu, 13 Ekim’de Anadolu Mahallesi’nde kaldığı apartta bıçaklanmış halde ölü olarak bulunmuş, olayla ilgili sevgilisi Hasan B. tutuklanmıştı.