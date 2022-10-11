Gamze Açar davasında karar

Ankara’da bulunan termal otelin 5. katından düşüp hayatını kaybeden lise öğrencisi Gamze Açar ile ilgili davada karar açıklandı.

Ankara’da, lise öğrencisi Gamze Açar’ın (17) iş görüşmesi için gittiği termal otelin 5’inci katından düşüp, hayatını kaybetmesiyle ilgili 2’si tutuklu 5 sanığın yargılandığı davada karar açıklandı. Mahkeme tutuklu sanıklardan Rıza Doğan hakkında ağırlaştırılmış müebbet ve 26 yıl hapis, Mustafa Emre Demiral hakkında ağırlaştırılmış müebbet ve 9 yıl hapis cezası verdi. Tutuksuz sanıklar Mehmet Doğan, Emre Eker ve Hüseyin Emre Gürgen ise tüm suçlamalardan beraat etti.