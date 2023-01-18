Gambiya Cumhurbaşkanı Yardımcısı Joof hayatını kaybetti

Gambiya Cumhurbaşkanı Adama Barrow, Hindistan’da bulunan Cumhurbaşkanı Yardımcısı Badara Alieu Joof’un hastalık nedeniyle hayatını kaybettiğini duyurdu.

Gambiya Cumhurbaşkanı Yardımcısı Badara Alieu Joof, hayatını kaybetti. Gambiya Cumhurbaşkanı Adama Barrow sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, Hindistan’da bulunan 65 yaşındaki Joof’un hastalık nedeniyle hayatını kaybettiğini bildirerek, Joof’un hastalığı hakkında detay vermedi. Joof, tıbbi tedavi görmek için yaklaşık üç hafta önce Gambiya’dan ayrıldı.

Daha önce Gambiya Eğitim Bakanı olarak görev yapan Joof, geçtiğimiz sene Cumhurbaşkanı Yardımcısı olarak atanmıştı.