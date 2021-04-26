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Galericiler Sitesi’nde silahlı kavga: 1 yaralı

Mersin’in Tarsus ilçesinde Oto Galericiler Sitesi’nde meydana gelen silahlı kavgada 1 kişi yaralandı.

Asayiş 26.04.2021, 18:49
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Galericiler Sitesi’nde silahlı kavga: 1 yaralı

Mersin’in Tarsus ilçesinde Oto Galericiler Sitesi’nde meydana gelen silahlı kavgada 1 kişi yaralandı.

Olay, ilçeye bağlı Gözlükule Mahallesi’nde bulunan Tarsus Oto Galericiler Sitesi’nde meydana geldi. Daha önceden aralarında husumet olan M.İ. (25) ile E.K. (37) Galericiler Sitesi’nde karşılaştı. İddiaya göre E.K., üzerindeki silahla M.İ.’ye ateş etti. E.K.’ye silahla karşılık veren M.İ., sol ve sağ bacağından yaralandı. Yaralanan M.İ., olay yerine çağrılan 112 Acil Servis ekipleri tarafından hastaneye kaldırıldı. Yaralı şahsın durumunun iyi olduğu öğrenilirken, olaydan sonra kaçan E.K.’nin yakalanması için polis geniş çaplı operasyon başlattı.
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