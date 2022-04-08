Galericiler Sitesinde çıkan yangından kurtarılan köpeğe dakikalarca kalp masajı yaptılar

Bursa’nın İnegöl ilçesinde faaliyet gösteren oto galericiler sitesinde yangın çıktı. Yangında bir köpek dumandan zehirlenerek öldü.

Yangın, saat 22.00 sıralarında Galeriler sitesinde faaliyet gösteren 2. El oto satış işletmesinde meydana geldi. İşletmenin Bürosunda çıkan dumanları gören esnaflar durumu İnegöl İtfaiyesine bildirdiler. Yangın yerine gelen İtfaiye ekipleri, büronun kapısını açarak içerideki köpeği çıkardılar. Olay yerine gelen 112 Acil Servis Ambulansında görevli sağlık ekibi, köpeğe dakikalarca kalp masajı yaparak hayata döndürmeye çalıştılar. Yoğun uğraşlara rağmen köpek hayatını kaybetti.

Yangın itfaiye ekiplerince satışa sunulan araçlara sıçramadan söndürüldü. Yangın sonucu büroda maddi hasar meydana geldi.

Yangının çıkış nedeni araştırılıyor.