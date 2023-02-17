Galeria İş Merkezi enkazında 8 vatandaş için çalışmalar devam ediyor

"Asrın felaketi" olarak nitelenen Kahramanmaraş merkezli depremlerden etkilenen Diyarbakır’da yıkılan Diyar Galeria İş Merkezi enkazında kalan 8 vatandaş için çalışmalar devam ediyor.

"Asrın felaketi" olarak nitelenen Kahramanmaraş merkezli depremlerden etkilenen Diyarbakır’da 1’i boş 7 yapı yıkıldı. Kolluk kuvvetler, gönüllüler ve kurumların tüm ekipleri depremin ilk gününden itibaren aralıksız çalışma yaptı. Çalışmalar sonucunda 6 yapıdan çok sayıda vatandaşın cansız bedeni çıkartılırken, yüzlerce kişi sağ çıkartılarak tedavi altına alındı.

Çalışmalar, depremin 12’inci gününde devam ediyor. 6 noktada enkaz çalışmaları tamamlandı. Yenişehir ilçesinde bulunan Diyar Galeria İş Merkezinde ise enkaz altında arama, tarama ve kurtarma çalışmaları tüm hızıyla devam ediyor.

Alınan bilgilere göre, enkaz altında 8 vatandaşın olduğu değerlendirildi. Burada bekleyen vatandaşlar, enkaz altında kalan yakınlarının sağ veya ölü çıkarılmasını bekliyor.