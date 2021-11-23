Galatasaray Stadyumu’nda vinç devrildi: 3 yaralı

Galatasaray NEF Stadyumu girişinde vinç devrildi. Olayda 3 kişi yaralandı.

Edinilen bilgilere göre, olay, Galatasaray Ali Sami Yen Spor Kompleksi Galatasaray NEF Stadyumu girişinde yaşandı. Stat girişinde çalışma yapan vinç, bir anda devrildi. Olayda vinç sepetinde bulunan 3 kişi yaralandı. İhbar üzerine olay yerine itfaiye ve polis sevk edildi. Yaralılar ambulansla hastaneye kaldırıldı. Vinci kaldırma çalışmaları sürüyor.