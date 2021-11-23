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Galatasaray Stadyumu’nda 3 kişinin yaralandığı vincin devrilme anı kamerada
Galatasaray NEF Stadyumu girişinde 3 kişinin yaralandığı vincin devrilme anına ilişkin kamera görüntüleri ortaya çıktı.
Asayiş 23.11.2021, 13:57
Galatasaray NEF Stadyumu girişinde 3 kişinin yaralandığı vincin devrilme anına ilişkin kamera görüntüleri ortaya çıktı.
Galatasaray Ali Sami Yen Spor Kompleksi Galatasaray NEF Stadyumu girişinde yaşanan olayda, çalışma yapan vinç, bir anda devrilmiş, vinç sepetinde bulunan 3 kişi de yaralanmıştı. Yaralılar ambulansla hastaneye kaldırılırken, vincin devrilme anına ilişkin kamera görüntüleri ortaya çıktı. Görüntülerde vincin hızla yere devrildiği görülüyor.