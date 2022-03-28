banner528

banner549

banner550

banner527

banner548

banner547

banner526

banner420

Son Dakika
6 muhalefet lideri ikinci kez buluştu
6 muhalefet lideri ikinci kez buluştu
Küçükçekmece’de yangın paniği
Küçükçekmece’de yangın paniği
Bakan Çavuşoğlu Rus oligarkları Türkiye'ye davet etti
Bakan Çavuşoğlu Rus oligarkları Türkiye'ye davet etti
Vaadinde durmayan müteahhitlere kötü haber
Vaadinde durmayan müteahhitlere kötü haber

Galata’da hareketli dakikalar... Yol kapatan magandalara polis müdahale etti

Galata Kulesi Meydanı’nda yolu trafiğe kapatıp yüksek sesli müzikler açarak çevreye rahatsızlık veren bir gruba, Beyoğlu polisi müdahale etti. Direnen bir şahısla polis arasında kısa süreli arbede de yaşandı. Yaşananlar kameralara yansırken, polis direnen şahsı gözaltına aldı.

Asayiş 28.03.2022, 00:02
Galata’da hareketli dakikalar... Yol kapatan magandalara polis müdahale etti

Galata Kulesi Meydanı’nda yolu trafiğe kapatıp yüksek sesli müzikler açarak çevreye rahatsızlık veren bir gruba, Beyoğlu polisi müdahale etti. Direnen bir şahısla polis arasında kısa süreli arbede de yaşandı. Yaşananlar kameralara yansırken, polis direnen şahsı gözaltına aldı.

Olay, dün saat 23.00 sıralarında Beyoğlu Galata Kulesi Meydanı’nda meydana geldi. Edinilen bilgiye göre bir grup şahıs, kule meydanındaki hastaneye giden tek araçla trafiğe kapatarak yüksek sesli müzikler açtı. Vatandaşların ihbarı üzerine Beyoğlu İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri kısa sürede olay yerine geldi. Şahısları uyaran polis ekipleri, trafik aksadığı için yolda duraklama yapamayacaklarını belirtti.

Polise direnince arbede çıktı

Ancak şahıs polise karşılık vererek aracında yol kenarında durduğunu söyledi. Polisin uyarılarını dikkate almayan şahısla direnmeye başlayınca arbede yaşandı. Kısa süreli arbede sonrasında polis ekipleri tarafından uzaklaştırılan şahıs daha sonra gözaltına alındı. Polisin müdahale sonrasında trafik normale dönerken, yaşananlar ise kameralara yansıdı.

Yorumlar (0)
10°
açık
Puan Durumu
Takımlar O P
Takımlar O P
Takımlar O P
Takımlar O P