Galata Kulesi’nde Trafik Haftasının kapanışına özel etkinlik

İstanbul Galata Kulesi’nde 7-13 Mayıs Trafik Haftası etkinliklerinin kapanışında "Yayalar İçin 5 Adımda Güvenli Trafik" ışıklı gösterisi yapıldı. Yapılan gösteriye vatandaşlar yoğun ilgi gösterdi.

7-13 Mayıs Trafik Haftası nedeniyle İçişleri Bakanlığı tarafından yayınlanan genelge doğrultusunda “Yayalar İçin 5 Adımda Güvenli Trafik” uygulamaları gerçekleştirildi. İstanbul Emniyet Müdürlüğü tarafından da saat 21.00 - 23.00 arasında Beyoğlu Galata Kulesi’nde gerçekleştirilen gösteride; ‘Yaya yolunda ilerle, Görünür ol, Trafik ışıklarını takip et, Yaya geçidi kullan, Yola odaklan’ başlıkları altında hazırlanan ışıklı gösteriler yansıtıldı. Yansıtılan ışıklı gösteri vatandaşlar tarafından yoğun bir ilgiyle takip edildi.

(İA- MB-