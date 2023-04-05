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Gabonlu öğrenci soruşturmasında 8 kişi serbest bırakıldı

Karabük’te, Gabon uyruklu 17 yaşındaki öğrencinin Filyos Çayı kenarında ölü bulunmasına yönelik soruşturma çerçevesinde adliyeye çıkarılan 8 kişi serbest bırakıldı.

Asayiş 05.04.2023, 22:34
Gabonlu öğrenci soruşturmasında 8 kişi serbest bırakıldı

Karabük’te, Gabon uyruklu 17 yaşındaki öğrencinin Filyos Çayı kenarında ölü bulunmasına yönelik soruşturma çerçevesinde adliyeye çıkarılan 8 kişi serbest bırakıldı.

Karabük Üniversitesi Makina Mühendisliği Bölümü hazırlık sınıfı öğrencisi Jeannah Danys Dinabongho Ibouanga’nın (17) Karabük-Zonguldak karayolu Yeşil köy mevkisinde Filyos Çayı kenarında ölü olarak bulunmasına ilişkin soruşturma sürüyor. İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri tarafından gözaltına alınan 3’ü yabancı olmak üzere 8 kişi emniyetteki ifadelerinin ardından adliyeye sevk edildi. B.Y., Y.Y., J.A.N., C.J.A.N. ve W.M.K. savcılık sorgularının ardından serbest bırakılırken, S.Ç., İ.Ç. ve D.A. çıkarıldıkları mahkemece adli kontrol kararı ile serbest bırakıldı.

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