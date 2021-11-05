“Futbolda Şike Kumpası” davası olarak bilinen soruşturma ve kovuşturmada usul ve yasaya aykırı işlemler yaptıkları gerekçesiyle haklarında inceleme başlatılan 38 hakim ve savcı hakkında iddianame hazırlandı. İddianamede şüphelilerin değişen oranlarda hapi

“Futbolda Şike Kumpası” davası olarak bilinen soruşturma ve kovuşturmada usul ve yasaya aykırı işlemler yaptıkları gerekçesiyle haklarında inceleme başlatılan 38 hakim ve savcı hakkında iddianame hazırlandı. İddianamede şüphelilerin değişen oranlarda hapisle cezalandırılması talep edildi.