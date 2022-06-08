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Futbol oynarken kalp krizi geçirdi

Siirt’te arkadaşlarıyla halı sahada futbol oynarken kalp krizi geçiren genç, yoğun bakıma kaldırıldı.

Asayiş 08.06.2022, 13:50
Futbol oynarken kalp krizi geçirdi

Siirt’te arkadaşlarıyla halı sahada futbol oynarken kalp krizi geçiren genç, yoğun bakıma kaldırıldı.

Siirt’te oynanan halı saha maçında bir genç kalp krizi geçirdi. O anlar halı sahanın güvenlik kamerasına saniye saniye yansıdı. Edinilen bilgiye göre, kent merkezinde dün gece saatlerinde oynanan halı saha maçında bir genç, top oynadığı sırada bir anda yere yığıldı. Durumu fark eden arkadaşları 112 Acil Servis ekiplerine haber verdi. Olay yerine gelen sağlık ekipleri tarafından ilk müdahalesi yapılan gencin kalp krizi geçirdiği belirlendi. Siirt Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırılan gencin, yoğun bakım ünitesinde tedavisine devam edildiği öğrenildi.

Polis olayla ilgili inceleme başlattı.

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