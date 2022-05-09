Furkan Vakfı Başkanı Alparslan Kuytul gözaltına alındı

ADANA'DAKİ PROTESTO GÖRÜNTÜLERİ TARTIŞMA YARATMIŞTI

Mart ayında Adana'da Furkan Vakfı'nın yürüyüşüne katılanlara polisin orantısız müdahalesi kamuoyunda tartışılmıştı. Tepkiler üzerine bir açıklama yapan İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Furkan Vakfı üyelerinin izinsiz gösteri yaptığını söylemiş ve olayla ilgili soruşturma başlatıldığını duyurmuştu.