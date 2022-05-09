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Furkan Vakfı Başkanı Alparslan Kuytul gözaltına alındı
Mart ayında Adana'da düzenlenen gösterilerde polisin sert müdahalesiyle gündeme gelen Kuytul'un gözaltına alındığına dair gelişmeyi eşi Semra Kuytul Twitter hesabından "Alparslan Hocamı gözaltına aldılar. Adliyeye gidiyoruz" ifadeleriyle duyurdu.
Asayiş 09.05.2022, 09:11
ADANA'DAKİ PROTESTO GÖRÜNTÜLERİ TARTIŞMA YARATMIŞTI
Mart ayında Adana'da Furkan Vakfı'nın yürüyüşüne katılanlara polisin orantısız müdahalesi kamuoyunda tartışılmıştı. Tepkiler üzerine bir açıklama yapan İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Furkan Vakfı üyelerinin izinsiz gösteri yaptığını söylemiş ve olayla ilgili soruşturma başlatıldığını duyurmuştu.