Fuhuştan gözaltına alınan 7 şüpheliden 4’ü tutuklandı

Diyarbakır’da, fuhuş operasyonunda gözaltına alınan 7 şüpheliden 4’ü tutuklandı.

İl Emniyet Müdürlüğünce başlatılan "Huzur Alan Projesi" çerçevesinde Asayiş Şube Müdürlüğü ekiplerince yürütülen çalışmada, lüks plazalardaki bazı masaj salonlarında fuhuş yapıldığının belirlenmesi üzerine "Kıskaç" adıyla düzenlenen operasyonda dün gözaltına alınan M.E, E.Ö, V.B, B.Y, B.A, Z.B. ve M.V.’nin emniyetteki işlemleri tamamlandı.

Sevk edildikleri adliyede nöbetçi sulh ceza hakimliğine çıkarılan şüphelilerden E.Ö, V.B, B.Y. ve B.A. tutuklandı, diğerleri adli kontrol hükümlerince serbest bırakıldı.

Öte yandan, fuhuş yaptıran çeteye yönelik bazı masaj salonlarına düzenlenen operasyonda, 7 şüpheli gözaltına alınmış, yapılan aramalarda, ruhsatsız silahlar ve çeşitli dokümanlar ele geçirilmişti. Bulunan cep telefonları ve bilgisayarlara el konulmuştu. Söz konusu masaj salonları mühürlenerek kapatılmış, salonları işletenlere ise idari para cezası uygulanmıştı.