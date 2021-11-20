Fuhuştan aranan yabancı uyruklu kadın Kırkağaç’ta yakalandı

Manisa’nın Kırkağaç ilçesinde bir ihbarı değerlendiren jandarma ekipleri, yaptıkları kimlik kontrolünde, başka bir şehirde ’Fuhuşa teşvik etmek’ suçundan yakalaması bulunan Özbekistan asıllı kadını gözaltına aldı.

Manisa’nın Kırkağaç ilçesine bağlı Gelenbe Jandarma Karakol Komutanlığınca, 112 ihbar hattından gelen yakalamalı şahıs ihbarının ardından Özbekistan asıllı R.S. (48) isimli kadının yapılan kimlik sorgulamasında Afyonkarahisar 6. Asliye Ceza Mahkemesi tarafından hakkında ’Bir kimseyi fuhuşa teşvik etmek veya yaptırmak veya aracılık etmek veya yer temin etmek’ suçundan yakalama kaydı bulunduğu tespit edildi. Şahıs jandarma ekipleri tarafından gözaltına alınırken jandarmadaki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edileceği öğrenildi.