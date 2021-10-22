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Fuhuş operasyonunda 3 zanlı tutuklandı

Ardahan’da düzenlenen fuhuş operasyonunda gözaltına alınan 11 şüpheliden 3’ü tutuklandı.

Asayiş 22.10.2021, 22:42
Fuhuş operasyonunda 3 zanlı tutuklandı

Ardahan’da düzenlenen fuhuş operasyonunda gözaltına alınan 11 şüpheliden 3’ü tutuklandı.

Ardahan Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturma kapsamında, İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi ekiplerince 19 Ekim tarihinde gözaltına alınan 11 şüpheli emniyetteki işlemlerinin ardından Ardahan Adliyesi’ne çıkarıldı. Sulh Ceza Hakimliği, 3 şüpheliyi, "fuhşa teşvik, aracılık etme", "fuhşa yer temin etme", suçlarından tutukladı. 8 şüpheliden biri savcılıkça, 7’si ise mahkemece adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. Soruşturma kapsamında 4 iş yeri için de mühürleme kararı çıktı.

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