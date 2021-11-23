Fuhşa zorlanan 2 yabancı uyruklu kadın jandarmanın operasyonu ile kurtarıldı: 3 gözaltı

Antalya’nın Alanya ilçesinde fuhşa zorlanıp, pasaportlarına el konulan 2 Özbekistan uyruklu kadın, jandarmanın operasyonu sonucunda kurtarıldı. Kadınların pasaportlarına el koyan ve onları fuhşa zorladıkları ileri sürülen 3 şüpheli gözaltına alındı.

Alanya Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde; Alanya İlçe Jandarma komutanlığınca L.I. ( 18) ve Z.Y. ( 26) isimli Özbekistan uyruklu kadınların pasaportlarına el konularak Mahmutlar başta olmak üzere Alanya’da kadınlara zorla fuhuş yaptırıldığı tespit edildi. Antalya İl Jandarma Komutanlığı Göçmen Kaçakçılığı ve İnsan Ticareti ile Mücadele Şube Müdürlüğü, Alanya KOM Takip Timi, 21. ve 8. JASAT timleri tarafından mağdur kadınların Mahmutlar mahallesinde zorla tutuldukları ev tespit edildi. Belirlenen adrese, 21 Kasım Pazar günü saat: 23.30 sıralarında operasyon düzenlendi. Gerçekleşen operasyonda, L.I. (18) ve Z.Y. (26) isimli kadınlar bulunarak kurtarıldı. Evde, 1 adet ruhsatsız tabanca, bu tabancaya ait 1 adet şarjör, 7 adet fişek ve 5 adet uyuşturucu kullanma aparatı ele geçirildi. Kadınların pasaportuna el koyup zorla çalıştırdığı iddiasıyla (Ö.I.) ,(E.B.) ve (M.K.) isimli şahıslar yakalanarak Cumhuriyet Savcısının talimatları doğrultusunda gözaltına alındı.