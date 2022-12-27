FSM Köprüsü’nde zincirleme kaza: 3 yaralı

Fatih Sultan Mehmet Köprüsü’nde zincirleme trafik kazası meydana geldi. 4 aracın karıştığı kazada bir otomobilde yangın çıktı. Kazada 3 kişi yaralandı.

Olay, saat 00.00 sıralarında Fatih Sultan Mehmet Köprüsü Edirne istikametinde meydana geldi. İddiaya göre, M.A kontrolündeki 34 CNY 005 plakalı Mercedes marka otomobilin köprü üzerinde makas atarak ilerlemesi sonucu 4 aracın karıştığı zincirleme kaza meydana geldi. Kazada, M.A., O.K., ve G.Ç. isimli sürücüler yaralandı. Makas atan 34 CNY 005 plakalı otomobil 3 araca vurduktan sonra kontrolden çıkarak köprü balkonuna düştü. Köprü balkonunda bulunan demir bariyerler bir faciayı önleyerek otomobilin aşağıya düşmesini engelledi. Durumun bildirilmesi üzerine olay yerine çok sayıda itfaiye, sağlık ve polis ekibi sevk edildi. Yaralılar, olay yerine gelen sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından ambulans ile hastaneye kaldırıldı. Trafik kazasının ardından Anadolu’dan Avrupa yakasına geçiş yönünde yolun 2 şeridi trafiğe kapatıldı. Kaza yapan otomobiller kullanılmaz hale geldi. Kaza nedeniyle oluşan trafik araçların çekici yardımı ile yoldan kaldırılması ile birlikte tekrardan normal haline döndü. Polis ekipleri kaza ile ilgili çalışma başlattı.