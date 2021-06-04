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FSM Köprüsü’nde araç alev alev yandı

İstanbul’da Fatih Sultan Mehmet (FSM) Köprüsü üzerinde Edirne istikametinde seyir halinde olan otomobil alev alev yandı. Yangın itfaiye ekipleri tarafından söndürüldü.

Asayiş 04.06.2021, 18:02
FSM Köprüsü’nde araç alev alev yandı

İstanbul’da Fatih Sultan Mehmet (FSM) Köprüsü üzerinde Edirne istikametinde seyir halinde olan otomobil alev alev yandı. Yangın itfaiye ekipleri tarafından söndürüldü.

Yangın, saat 17:30 sıralarında Fatih Sultan Mehmet Köprüsü’nün Edirne istikametinde çıktı. Edinilen bilgiye göre, seyir halindeki bir otomobil köprü üstünde yanmaya başladı. Alev alev yanan otomobilden yoğun dumanlar yükseldi. Yolda yanan araç nedeniyle bir şerit trafiğe kapandı. Bölgede yoğun trafik yaşanırken, olay yerine gelen itfaiye ekipleri kısa sürede yangını söndürdü.
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