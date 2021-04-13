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FSM Köprüsü yolunda drone destekli trafik denetimi

İstanbul İl Emniyet Müdürlüğüne bağlı trafik ekipleri, Fatih Sultan Mehmet Köprüsü Kuzey Kavacık katılım yolunda drone destekli trafik denetimi gerçekleştirdi. Trafik denetimi havadan görüntülendi.

Asayiş 13.04.2021, 12:01
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FSM Köprüsü yolunda drone destekli trafik denetimi

İstanbul İl Emniyet Müdürlüğüne bağlı trafik ekipleri, Fatih Sultan Mehmet Köprüsü Kuzey Kavacık katılım yolunda drone destekli trafik denetimi gerçekleştirdi. Trafik denetimi havadan görüntülendi.

İl Emniyet Müdürlüğü ve Trafik Denetleme Şube Müdürlüğüne bağlı ekipler şehir merkezinde trafiğin yoğun olduğu yollarda drone ile yaptıkları denetimlere devam ediyor. Trafikte seyir halinde olan araçları havadan görüntüleyen ekipler tarafından trafik kurallarını ihlal ettiği belirlenen sürücülere ceza kesildi.

Denetim esnasında Fatih Sultan Mehmet Köprüsü’ne doğru ilerleyen yabancı plakalı bir tıra 602 Türk Lirası ceza kesilirken, motosiklet ve diğer araçlara da rutin kontroller uygulandı. Öte yandan denetim drone ile havadan görüntülendi.
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