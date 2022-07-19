Frenleri tutmayan otomobil ticari taksiye çarptı: 3 yaralı

Kaza, İzmit ilçesi Kadıköy Mahallesi Santral Rampasında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, rampa aşağıya indiği esnada freni tutmadığı iddia edilen E.A idaresindeki 41 NU 201 plakalı otomobil duramayarak, trafik ışıklarında bekleyen H.A hakimiyetindeki 41 T 0236 Skoda marka ticari taksiye arkadan çarptı. Çarpmanın etkisiyle araçlarda bulunan 3 kişi hafif şekilde yaralandı. Çevredeki vatandaşların 112 Acil Çağrı Merkezine ihbarda bulunmasıyla olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Yaralılar, olay yerindeki müdahalelerin ardından hastaneye kaldırıldı.

Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.