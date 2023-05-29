Frenleri patlayınca yoldan çıktı, kum yığınları kurtardı

Karabük’ün Safranbolu ilçesinde frenleri boşaldığı iddia edilen tır, sürücüsünün kontrolünü kaybetmesi sonucu yoldan çıkıp boş arazideki kum yığınına saplanarak durabildi. Kazada tır sürücüsü hafif şekilde yaralandı.

Kaza, Babasultan Mahallesi Karabük-Bartın yol ayrımındaki kavşakta meydana geldi. İbrahim Akgül idaresindeki 06 GB 6699 plakalı tır, rampa aşağıya indiği sırada frenlerinin boşalması sonucu sürücüsünün kontrolünden çıktı. Boş araziye uçan tır yaklaşık 20 metre sonra kum yığınlarına saplanarak durabildi. Kaza sırasında yoldan herhangi bir aracın geçmemesi faciayı engellerken tır sürücüsü ise hafif şekilde yaralandı. İhbar üzerine olay yerine polis ve 112 Acil Servis ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından yaralı Safranbolu Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı. Tedavi altına alınan yaralının sağlık durumunun iyi olduğu öğrenilirken kaza ile ilgili inceleme başlatıldı.