Frenleri ısınan sondaj kamyonu devrildi: 1 yaralı

Karabük’ün Safranbolu ilçesinde meydana gelen trafik kazasında sondaj kamyonun frenleri ısınınca yoldan çıkarak devrildi. Kazada kamyon sürücü yaralandı.

Edinilen bilgiye göre, kaza, ilçeye bağlı Sırçalı - Konarı köy grup yolunda meydana geldi. Konarı köyüne seyir halinde olan Orhan Demir (53) idaresindeki 06 KSF 45 plakalı sondaj kamyonu yokuş aşağı indiği sırada frenleri ısındı. Isınma sonucu frenlerinin tutmayan kamyon virajı döndüğü sırada yoldan çıkarak devrildi. Kazada sürücü Demir kendi imkanları ile kamyondan çıkarken, ihbar üzerine olay yerine Jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından yaralı sürücü Demir, hastaneye kaldırıldı.