Freni patlayan yolcu otobüsü 2 kamyona çarptı: 7 ölü 2’’si ağır 11 yaralı

Ağrı’nın Tutak ilçesinde freni patlayan yolcu otobüsü karşı şeritten gelen 2 kamyonla çarpıştı. Kazada ilk belirlemelere göre 7 kişi hayatını kaybederken 2’si ağır 11 kişi yaralandı.

Ağrı’da 34 EG 1164 plakalı Van Yolu yolcu otobüsü, Patnos istikametinden Tutak istikametine seyir halindeyken freni patladı. Freni patlayan yolcu otobüsü karşı şeritten gelen 2 kamyona süratli bir şekilde çarptı. Çarpışmanın etkisiyle yolcu otobüsü ve 2 kamyon alev aldı.

İlk belirlemelere göre otobüste 18 şahıs olduğu belirlenirken 11 kişinin yaralandığı 7 kişinin ise hayatını kaybettiği belirtildi.

Sağlık Bakanı Koca yaptığı açıklamada; "Bugün maalesef bir diğer trafik kazası da Ağrı Tutak karayolunda bir otobüsün tankere çarpması sonucu yaşandı. 7 kişinin hayatını kaybettiği kazada 2’si ağır 11 yaralı var. Vefat edenlere Allah’tan rahmet, yakınlarına başsağlığı, yaralılarımıza geçmiş olsun dileklerimi sunuyorum" ifadelerine yer verdi.