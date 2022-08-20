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Freni patlayan tır kalabalığın arasına daldı, ortalık savaş alanına döndü... O anlar kamerada

Mardin’in Derik ilçesi Üçyol mevkiinde freni patlayan tır ilk önce iki araca çarpıp takla attı, daha sonra kıraathaneye daldı. Meydana gelen zincirleme trafik kazasından çok sayıda yaralı var.

Asayiş 20.08.2022, 19:02
Freni patlayan tır kalabalığın arasına daldı, ortalık savaş alanına döndü... O anlar kamerada

Mardin’in Derik ilçesi Üçyol mevkiinde freni patlayan tır ilk önce iki araca çarpıp takla attı, daha sonra kıraathaneye daldı. Meydana gelen zincirleme trafik kazasından çok sayıda yaralı var.

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