Freni patlayan sondaj kamyonu otomobile çarptı: 1 ölü, 1 ağır yaralı

Mersin’in Erdemli ilçesinde freni patlayan sondaj kamyonu otomobile çarpıp savruldu, kazada 1 kişi öldü, 1 kişi yaralandı. Can pazarı yaşanan kazada kamyondan geriye hurda yığını ile lastiklerinin kalması dikkat çekti.

Kaza, ilçeye bağlı Aslanlı Mahallesi’nde Mersin-Karaman karayolu üzerinde meydana geldi. Aslanlı-Koramşalı ayrımında freni patlayan üzeri ağır metal borularla dolu sondaj kamyonu yokuş aşağı yoldan çıktı. Bir bakkalın önündeki otomobile çarpıp sürüklenerek tarlaya yuvarlanan kamyon hurdaya döndü. Kazayı fark eden esnaf ve çevre sakinleri yardım için seferber oldu. Kamyondakilerin üzerine düşen borular vatandaşlarca kaldırıldı. Tüm çabalara rağmen araçta bulunan H.Ş.(33) olay yerinde hayatını kaybetti, M.B.(33) ise ağır yaralı olarak ambulansla Erdemli Devlet Hastanesine kaldırıldı. Kazada hurda yığınına dönen araçtan geriye ise tekerleri kalması dikkat çekti. Kaza sonrası vatandaşların zamanla yarışı ise cep telefonu kamerasına yansıdı.

Kaza ile ilgili soruşturma sürüyor