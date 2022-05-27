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Freni patlayan midibüs 4 lise öğrencisine çarptı

Kırıkkale’de freni patlayan öğrenci taşıtı midibüs, önündeki minibüse, ardından da yaya olan 4 lise öğrencisine çarptı.

Asayiş 27.05.2022, 20:20
Freni patlayan midibüs 4 lise öğrencisine çarptı

Kırıkkale’de freni patlayan öğrenci taşıtı midibüs, önündeki minibüse, ardından da yaya olan 4 lise öğrencisine çarptı.

Edinilen bilgiye göre, Şehit Nebi Gündoğan Anadolu Lisesi öğrencilerini taşıyan M.Y. idaresindeki 71 S 0384 plakalı midibüs, freninin boşalması neticesinde önce D.Ç.’nin kullandığı 71 S 0006 plakalı minibüse, ardından da yaya olan 4 öğrenciye çarptı. Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Kazada yaralanan lise öğrencisi A.N.A. (16), A.T. (16), B.F. (17) ve E.N.Ö. (16) ambulanslarla hastaneye kaldırıldı. Tedavi altına alınan yaralıların sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenildi. Kazaya ilişkin inceleme başlatıldı.

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